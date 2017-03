Grüne ziehen mit "Herz statt Hetze" in den NRW-Wahlkampf.

13.03.2017 Düsseldorf. "Herz statt Hetze" soll eines der Kernthemen der Grünen im nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf sein. Mit fünf Meter hohen luftbefüllten grünen Herzen will die Partei unter anderem im April bei Kundgebungen vor dem AfD-Bundespartei in Köln sichtbar Position gegen Rechtspopulisten beziehen. Außerdem setze ihre Partei auf ökologische Erneuerung als Markenkern der Grünen, sagte Spitzenkandidatin Sylvia Löhrmann am Montag bei der Vorstellung der Wahlkampagne in Düsseldorf. Leitmotiv für alle Plakate und Aktionen soll das Motto "Zusammen ist es NRW" sein. Die Grünen wollten "Vielfalt als Merkenzeichen unseres Landes sichern gegen Rechts", sagte Löhrmann. Mit über 1000 Plakat-Großflächen soll der Werbeaufwand gegenüber der NRW-Wahl 2010 verfünffacht werden.