Grüne starten Kampagne für Erhalt des Sozialtickets

27.11.2017 Düsseldorf. Die Grünen wollen mit einer landesweiten Kampagne mobil machen gegen geplante Kürzungen beim Sozialticket in Nordrhein-Westfalen. Am Montag startete die Partei eine auf mehrere Wochen angelegte Aktion, in der sie "auch in den Rathäusern und auf den Marktplätzen" für den Erhalt des Sozialtickets demonstrieren will. Eine seit vier Tagen laufende Internet-Petition zur Rettung des Tickets für Bedürftige sei bereits von mehr als 15 500 Menschen unterschrieben worden, teilten die Grünen in Düsseldorf mit.

Landespartei-Chef Mona Neubaur kritisierte, die Kürzungspläne der schwarz-gelben NRW-Regierung gefährdeten "massiv die Möglichkeit für 300 000 Menschen in NRW, mit Bussen und Bahnen zu fahren." Mit den Einsparungen Geld für den Straßenbau gewinnen zu wollen, sei abwegig. Man könne mit der Summe gerade mal 3,5 Kilometer Straße bauen.

Nach scharfer Kritik an angestrebten Kürzungen hatte die Landesregierung weitere Gespräche mit den Verkehrsverbünden angekündigt. Regierungschef Armin Laschet (CDU) sagte der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ/Montag), er werde mit den Verkehrsbetrieben reden und versuchen, "eine sozialverträgliche Lösung" zu finden. Das Land zahlt bislang jährlich 40 Millionen Euro, um das Sozialticket zu finanzieren. 2018 soll die Summe laut Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) auf 35 Millionen Euro sinken, im Jahr 2019 auf 20 Millionen, 2020 soll der Zuschuss ganz wegfallen. (dpa)