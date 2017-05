Grüne Löhrmann schließt Jamaika-Koalition in NRW aus

14.05.2017 Düsseldorf. Die nordrhein-westfälische Grünen-Spitzenkandidatin Sylvia Löhrmann hat nach der Abwahl von Rot-Grün eine sogenannte Jamaika-Koalition mit CDU und FDP ausgeschlossen. "Für uns stellt sich diese Frage nicht", sagte Löhrmann am Sonntagabend in Düsseldorf. Es bleibe bei dem Parteitagsbeschluss, ein solches Bündnis nicht einzugehen. Sie sehe zudem "eigentlich keine Arbeitsgrundlage" für Schwarz-Gelb-Grün. "Da soll sich niemand Illusionen machen", sagte Löhrmann. Die bislang an der Regierung beteiligten Grünen stürzen nach den ersten Hochrechnungen auf 6,0 Prozent in NRW ab.