Grüne Löhrmann: Absage an Jamaika-Koalition war richtig

15.05.2017 Berlin/Düsseldorf. Nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat Grünen-Spitzenkandidatin Sylvia Löhrmann die Absage ihrer Partei an eine sogenannte Jamaika-Koalition mit CDU und FDP verteidigt. Für die Grünen in dem Bundesland sei die Entscheidung richtig gewesen, "weil ich glaube, dass wir sonst manche Wechselwähler auch nicht an uns gebunden hätten", sagte Löhrmann am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Aus dem Schritt resultierten aber keine Zwangsläufigkeiten für die Wahl auf Bundesebene. "Das war eine Landtagswahl mit klar landespolitischen Themen." Zu ihrer persönlichen Zukunft sagte sie: "Ich strebe keine Ämter mehr an in der grünen Landespartei. Ich habe 20 Jahre Landespolitik gemacht, mit Leib und Seele."

Die bislang an der Regierung in Nordrhein-Westfalen beteiligten Grünen waren bei der Landtagswahl am Sonntag nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis auf 6,4 Prozent abgestürzt. Neben einer großen Koalition unter Führung des CDU-Wahlsiegers Armin Laschet ist demnach auch eine schwarz-gelbe Koalition denkbar - mit knapper Mehrheit. (dpa)