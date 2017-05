Gewinner des Jugendkarlspreises werden ausgezeichnet

23.05.2017 Aachen. Wie kann Europa funktionieren? Jugendliche aus ganz Europa machen im Wettbewerb um den Jugendkarlspreis mit. Die drei Gewinner werden nun geehrt.

Das Europäische Parlament und die Internationale Karlspreis-Stiftung zeichnen heute in Aachen die Gewinner im Wettbewerb um den Europäischen Karlspreis für die Jugend aus. Der mit insgesamt 15 000 Euro dotierte Preis wird für vorbildliche Projekte verliehen, die zur europäischen Verständigung der Jugend beitragen. Die Auszeichnung findet vor der Karlspreisverleihung an den britischen Historiker Timothy Garton Ash an diesem Donnerstag statt.

250 Projekte aus allen EU-Staaten hatten sich in nationalen Wettbewerben für den Jugendkarlspreis beworben. Alle Gewinner wurden zur Verleihung eingeladen. Erst bei der Feier im Krönungssaal des Aachener Rathauses werden die drei besten Projekte bekanntgegeben. Der Gewinner des vergangenen Jahres war ein studentisches Flüchtlingsprojekt aus Italien. (dpa)