Gericht verhandelt über entzogene Doktortitel

21.06.2017 Leipzig/Bonn. Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt heute über zwei Klagen gegen den Entzug von Doktortiteln durch die Universität Bonn. In einem Fall wehrt sich die Politikberaterin Margarita Mathiopoulos gegen diese Maßnahme. Die Hochschule wirft ihr Täuschung vor, weil ihre Dissertation von 1986 in erheblichem Umfang Texte aus fremder Feder enthalte. In den Vorinstanzen war Mathiopoulos mit der Klage gescheitert.

Im zweiten Fall geht es um einen als "Doktormacher" bekannt gewordenen Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen. Der Mann war wegen Bestechung im Zusammenhang mit der Vermittlung von Promotionen zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Universität Bonn entzog ihm daraufhin den Doktorgrad wegen des Verstoßes gegen das Gebot wissenschaftlicher Redlichkeit.

Mit einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts wird noch im Laufe des Tages gerechnet. (Az.: BVerwG 6 C 3.16 und 6 C 4.16) (dpa)