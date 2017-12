Geplanter IS-Anschlag in Düsseldorf: Erstes Urteil erwartet

13.12.2017 Düsseldorf. Ein als IS-Terrorist angeklagter 26-jähriger Jordanier kann in Düsseldorf mit einem Freispruch rechnen. Das Urteil wird heute erwartet.

In einem Prozess um einen geplanten Anschlag der Terrorgruppe Islamischer Staat in Düsseldorf wird heute ein Urteil erwartet. Das Verfahren gegen einen der drei Angeklagten war zuvor abgetrennt worden. Der 26-jährige Jordanier kann auf einen Freispruch hoffen. Nachdem ihn der Hauptangeklagte entlastet hatte, war er bereits im Sommer nach einem Jahr aus der Untersuchungshaft freigekommen.

Der Hauptangeklagte Saleh A. hatte vor Gericht ausgesagt, den Mitangeklagten fälschlich belastet zu haben. Er habe mit den Terrorplänen nichts zu tun. Gegen die beiden anderen Angeklagten wird weiter verhandelt.

Angeblich hatte die IS-Führung in Rakka den Auftrag für einen verheerenden Terroranschlag in Düsseldorf erteilt. Zwei Selbstmordattentäter sollten sich dabei inmitten von Altstadtbesuchern in die Luft sprengen und weitere Terroristen an den Ausgängen der Altstadt mit Kalaschnikows möglichst viele flüchtende Menschen erschießen. (dpa)