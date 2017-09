Motiv war ein Streit

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

05.09.2017 Menden. Alarm in Menden: Auf das Gemeindehaus der Zeugen Jehovas wird ein Anschlag verübt, weißes Pulver wird gefunden. Ein politischer Hintergrund? Aber die Staatsanwaltschaft gibt Entwarnung. Das Motiv: ein Streit.

Nach einem Brandanschlag auf ein Gebäude der Zeugen Jehovas in Menden (Märkischer Kreis) ist ein Mitglied der Gemeinde als mutmaßliche Täterin festgenommen worden. Einen politischen oder religiösen Hintergrund schließt die Staatsanwaltschaft aus. „Auslöser war ein Streit innerhalb der Gemeinde““, sagte ein Sprecher am Dienstag in Arnsberg.

Die festgenommene 34-Jährige soll nach Überzeugung der Ermittler Grillanzünder an den Wänden des Hauses verteilt und kleine Brände gelegt haben. Die Feuerwehr hatte die Brandstellen schnell gelöscht, es entstand lediglich geringer Schaden.

Nach dem Fund des zunächst unbekannten weißen Pulvers war die Einsatzstelle weiträumig gesperrt worden. Eine Spezialeinheit aus Dortmund, die sogenannte Analytic Task Force, baute ein mobiles Labor auf und analysierte das Pulver, das sich schließlich als Grillanzünder herausstellte.

Nordrhein-Westfalen hatte die Zeugen Jehovas im Februar als letztes Bundesland als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt. Damit ist die Glaubensgemeinschaft den großen Kirchen gleichgestellt. Die umstrittene Religionsgemeinschaft war 2006 in Berlin nach langem Rechtsstreit erstmals von einem Bundesland als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt worden.

In Deutschland gibt es laut Zeugen Jehovas gut 200 000 Mitglieder. Kritiker monieren, die Gemeinschaft sei eine „autoritäre Sekte“ und eine „restriktive Organisation“, die blinden Gehorsam erwarte und ihre Mitglieder sozial isoliere. (dpa)