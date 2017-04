Gegen Krieg und für den Frieden: Beginn der Ostermärsche

15.04.2017 Düsseldorf. Gegen Krieg und für den Frieden: Die ersten Teilnehmer der landesweiten traditionellen Ostermärsche haben sich in Köln und Duisburg versammelt. Etwa 100 bis 200 Menschen seien an den jeweiligen Kundgebungsorten zusammen gekommen, um gegen bewaffnete Konflike, Aufrüstung und Terror auf die Straße gehen, berichtete ein Sprecher der Ostermarschbewegung.

Die zentrale Kundgebung unter dem Motto "Nein zu Krieg und Terror!" beginnt um 14.00 Uhr in Düsseldorf. Auf dem Marktplatz will Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) ein Grußwort an die Demonstranten richten.

Bis zum Ostermontag finden in Nordrhein-Westfalen verschiedene Aktionen der örtlichen Friedensinitiativen statt. Am Ostersonntag ist eine Fahrradtour von Essen über Gelsenkirchen nach Bochum geplant. Am Montag endet der Ostermarsch Ruhr mit einem Friedensfest in der Dortmunder Nordstadt. (dpa)