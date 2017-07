Gamescom:: Politische Spitzenrunde auf der Spielemesse

Besucher spielen auf der Spielemesse Gamescom in Köln ein Spiel.

18.07.2017 Köln. Die Computer- und Videospielemessse Gamescom in Köln öffnet erstmals in diesem Jahr eine Wahlkampfarena - und führende Politiker haben zugesagt. Die Generalsekretäre und Bundesgeschäftsführer von CDU, SPD, den Linken, den Grünen sowie der FDP werden auf der Messe erwartet. Sie werden rund vier Wochen vor der Bundestagswahl Stellung zu Games und aktuellen Themen nehmen, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. "Eine solche politische Spitzenrunde gab es noch nie auf der Gamescom", sagte Felix Falk, Geschäftsführer des Branchenverbands BIU. Die Bereitschaft der Politiker unterstreiche die hohe Bedeutung von Computer- und Videospielen.

"Mit der Wahlkampf-Arena wollen wir, Koelnmesse und BIU, über die unterschiedlichen politischen Positionen bei der Bundestagswahl informieren und dafür werben, am 24. September wählen zu gehen", sagte Falk. Die Arena wird das Konferenzprogramm des Gamescom Congress eröffnen. Als Moderatoren treten erfolgreiche YouTuber aus Deutschland auf. Diskutiert werden solle auch zu Fragen der Digital-Politik, dem Einsatz digitaler Medien in der Bildung und Möglichkeiten, die Rahmenbedingungen der Games-Branche zu verbessern.

Die Gamescom, die gemeinsam von BIU und der Koelnmesse ausgerichtet wird, zählt zu den weltweit wichtigsten Messen der Branche. Dieses Jahr findet sie vom 22. bis zum 26. August, flankiert von einem umfangreichen Rahmenprogramm, statt. Am 23. startet der Gamescom Congress. Erstmals wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Messe eröffnen. (dpa)