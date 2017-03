GEW: Erfolge und Defizite durch Bildungspolitik der Landes

03.03.2017 Bochum. Mehr Licht als Schatten sieht die GEW in der Bildungspolitik von Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen. Gute Noten bekommen Kraft und Löhrmann etwa in Sachen Sitzenbleiberquote. Keine sichtbaren Fortschritte sieht die Gewerkschaft beim Thema Chancengleichheit.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat der Bildungspolitik der rot-grünen Landesregierung seit 2010 Erfolge, aber auch Defizite bescheinigt. So gebe es nach wie vor zu wenig Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren, teilte die GEW am Freitag am Rande eines Bildungskongresses in Bochum mit. Auch stagniere der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss. Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und dem Bildungserfolg sei unverändert stark. Fortschritte attestiert die GEW der Regierung etwa beim Abbau der Sitzenbleiberquote. Auch hätten mehr Schulabgänger mindestens einen mittleren Abschluss.

Die Bewertung der Bildungspolitik nahm die Gewerkschaft auf der Grundlage eines zuletzt 2011 überarbeiteten "Bochumer Memorandums" vor. In dieser Denkschrift hatte die GEW zehn konkrete bildungspolitische Ziele formuliert. (dpa)