Wahl in NRW

Bonn. Der Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen geht auf die Zielgerade. Am 14. Mai wird ein neuer Landtag gewählt, und auf die Spitzenkandidaten wartet eine wichtige Woche.

29.04.2017

Denn am Dienstag, 2. Mai, stehen sich Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) und CDU-Herausforderer Armin Laschet im TV-Duell (20.15 Uhr, WDR) gegenüber. Nur zwei Tage später kommt es in der Elefantenrunde (ebenfalls 20.15 Uhr, WDR) zum Aufeinandertreffen mit den Spitzen von Grünen, FDP, Piraten, AfD und Linken.

TV-Duelle gelten als Gipfel des Wahlkampfs, auch in den Ländern. Wer regieren will, muss im Duell bestehen. Auch in Zeiten von Social Media ist das Fernsehen immer noch wichtiges Wahlkampfmedium. Mit keinem anderen Format kann man auf einen Schlag so viele Menschen ansprechen. "Und besonders die Unentschiedenen erreicht man beim TV-Duell", sagt Kommunikationswissenschaftler Marcus Maurer.

Welche Auswirkungen die TV-Debatten letztlich auf die Wahlentscheidung haben, ist gar nicht so leicht zu sagen. Das aber versucht der General-Anzeiger zusammen mit der Universität Freiburg herauszufinden. Die Wissenschaftler um Politik-Professor Uwe Wagschal haben dazu das Debat-O-Meter entwickelt, mit dem die Zuschauer das TV-Duell unmittelbar und anonym bewerten können. Mit dem Debat-O-Meter soll beispielsweise beantwortet werden, welcher der Kandidaten mehr überzeugt hat, welcher Politiker glaubwürdiger erscheint und wer kompetenter gewirkt hat.

Zur Teilnahme benötigen die Zuschauer lediglich ein Smartphone, Tablet oder einen Computer. Die Teilnahme ist anonym, und es muss keine Software installiert werden. Erreichbar ist das Debat-O-Meter ab 19 Uhr am Tag des TV-Duells über www.debatometer.com. (wom/dpa)