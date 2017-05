Göring-Eckardt: Regierungsbildung im Norden wird schwierig

07.05.2017 Berlin. Die Grünen im Bund erwarten nach der Abwahl der Regierung in Schleswig-Holstein komplizierte Verhandlungen über eine neue Koalition. "Jetzt wird es wahrscheinlich eine schwierige Regierungsbildung geben", sagte Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt am Sonntag in Berlin. Die Grünen im Land, die Hochrechnungen zufolge mit SPD und FDP oder CDU und FDP regieren könnten, würden das "mit aller Sachlichkeit betreiben". Die Wahl habe gezeigt, dass sich gute Regierungspolitik und ein positiver Wahlkampf mit eigenen Themen lohnten.

Vom guten Ergebnis an der Küste erhoffen sich die Grünen Schwung für die Landtagswahl im bevölkerungsreichsten Land Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag - dort sehen die Umfragen mit etwa sieben Prozent derzeit mau aus für die Ökopartei. "Ihr dreht das, ihr packt das", sagte Göring-Eckardt an die Adresse der Wahlkämpfer in NRW. (dpa)