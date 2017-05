Göring-Eckardt: NRW-Ergebnis ist "Schlag in die Magengrube"

14.05.2017 Berlin. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, hat den Wahlausgang in Nordrhein-Westfalen als "deprimierendes Ergebnis" für ihre Partei bezeichnet. "Das ist ein Schlag in die Magengrube", sagte Göring-Eckardt am Sonntag im ZDF. Die Grünen würden das Resultat "mit Demut anschauen". Zugleich kündigte sie einen kämpferischen Bundestagswahlkampf an. "Wir gehen mit Kampfgeist hier raus", betonte sie. Sie verwies darauf, dass die Grünen bei der Wahl in Schleswig-Holstein vor einer Woche ein gutes Ergebnis erzielt hatten. In NRW liegt die Ökopartei nach ersten Hochrechnungen bei 6 Prozent, 2012 hatte sie noch bei 11,3 Prozent erreicht.