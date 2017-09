Funktionäre von Milli Görüs vor Gericht: Millionenbetrug?

18.09.2017 Köln. Fünf Mitglieder des vom Verfassungsschutz beobachteten Islamverbands Milli Görüs (IGMG) müssen sich von heute an vor dem Kölner Landgericht verantworten. In zwei zusammengefassten Verfahren geht es um Steuerhinterziehung und Betrug in Millionenhöhe. Vier Angeklagte haben die türkische Staatsangehörigkeit, einer die deutsche. Für das komplexe Verfahren hat das Gericht zunächst 50 Termine bis März 2018 festgelegt.

Vier Angeklagten wird zur Last gelegt, zwischen 2004 und 2008 Steuern hinterzogen zu haben, indem sie dem Finanzamt unter anderem Einkünfte aus der Organisation von Pilgerreisen und dem Verkauf von Gebetskalendern verschwiegen hätten. In dem zweiten Anklagekomplex geht es um den Vorwurf, zwischen 2005 und 2009 seien von Spendengeldern 30 Prozent für andere Zwecke abgezweigt worden.

Der Bundesverfassungsschutz beobachtet die IGMG seit vielen Jahren, bescheinigte ihr zuletzt im Bericht von 2016 einen Reformprozess und "einen schwächer werdenden Extremismusbezug". (dpa)