Fraktion der NRW-Grünen stimmt über neue Spitze ab

29.05.2017 Duisburg. In einer zweitägigen Fraktionsklausur in Duisburg arbeiten die Grünen ab heute ihre Niederlage bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl auf. Im Mittelpunkt des Treffens steht die personelle Neuaufstellung.

Die Partei ist von 11,3 Prozent bei der Landtagswahl 2012 auf jetzt nur noch 6,4 Prozent der Stimmen abgestürzt und wird damit die kleinste Oppositionsfraktion im neuen Landtag bilden. Ihr bisheriger Vorsitzender Mehrdad Mostofizadeh tritt nicht mehr an. Um seine Nachfolge will sich Ex-Landeschef Arndt Klocke bewerben. Der 46-jährige Kölner möchte mit seiner früheren Co-Vorsitzenden Monika Düker auch in der Landtagsfraktion eine Doppelspitze bilden. Düker hat sich bislang nicht dazu erklärt. Das Votum der Fraktion gilt als offen. (dpa)