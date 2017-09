Fipronil-Skandal: Keine Beanstandungen in NRW

04.09.2017 Düsseldorf. Bei den in Nordrhein-Westfalen auf Rückstände des Insektizids Fipronil untersuchten Eiern und Eiprodukten sind ganz überwiegend keine Überschreitungen der Grenzwerte festgestellt worden. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Bericht von Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking (CDU) an den Agrarausschuss des Landtags hervor.

Derzeit liegen Ergebnisse für 265 untersuchte Eier vor. "Keines der Untersuchungsergebnisse führt zu einer Beanstandung", heißt es in dem Bericht. Demnach wurde bei 262 Proben der Rückstandshöchstgehalt von 0,005 Mikrogramm je Kilogramm nicht überschritten. Drei Messergebnisse lagen über dieser Schwelle, aber innerhalb des Toleranzbereichs, wie ein Ministeriumssprecher sagte. Bei den 249 untersuchten Produkten mit Ei - darunter Mayonnaisen, Nudeln, Backwaren und Eierlikör - lagen 16 Messungen über dem Grenzwert.

Das Insektengift Fipronil war nach den vorliegenden Erkenntnissen unerlaubt dem Desinfektionsmittel "Dega-16" zugemischt worden und gelangte so in die Ställe. Am stärksten betroffen davon sind Belgien und die Niederlande. In Nordrhein-Westfalen sind dem Bericht zufolge 23 Betriebe mit gut drei Millionen belasteten Eiern aus den Niederlanden beliefert worden. Ein Teil der Lieferungen sei gesperrt oder vom Einzelhandel zurückgenommen worden. Zahlen dazu sind nicht bekannt. (dpa)