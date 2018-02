Finanzminister: Keine Schnellschüsse bei Lehrerbesoldung

28.02.2018 Düsseldorf. Die nordrhein-westfälische Landesregierung will keine Schnellschüsse bei der künftigen Besoldung von Lehrern. Die Bezahlung der Lehrkräfte sei aber korrekturbedürftig. Die Regierung werde besoldungsrechtliche Konsequenzen aus der Reform der Lehrerausbildung ziehen, kündigte NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag an.

Seit 2009 ist die Ausbildung für angehende Lehrer aller Schulformen gleich lang. Die SPD-Opposition hat nun einen Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht, der ein höheres Einstiegsgehalt für Lehrer jeder Schulform in der Besoldungsstufe A 13 vorsieht. Insgesamt sind nach Berechnungen der SPD jährlich 600 Millionen Euro nötig, um alle Besoldungsungerechtigkeiten auszumerzen.

Der Finanzminister hält die Berechnungen für falsch und warnte vor Schnellschüssen. "Wir werden dieses unbestritten notwendige Handlungsfeld mit größtmöglicher Sorgfalt angehen und die notwendigen Schritte einleiten", versicherte er. Die Regierung werde dem Landtag entsprechende Vorschläge unterbreiten.

CDU und FDP bezeichneten den Gesetzentwurf der SPD, der nun in den Ausschüssen weiter beraten wird, als handwerklich schlechten "Show-Antrag". Lienenkämper betonte: "Wir können nicht in sieben Monaten alles regeln, wo sie in sieben Jahren versagt haben."

Die SPD-Abgeordnete Heike Gebhard warf der schwarz-gelben Regierung vor, unter Verweis auf "das ganz große Rad", das bei der Lehrerbesoldung gedreht werden müsse, Ausflüchte zu suchen, um gar nicht zu handeln. "Dann kriegen wir in dieser Legislaturperiode nichts mehr hin", warnte sie. (dpa)