Fall Müntefering: Oppermann fordert klare Worte von Merkel

29.03.2017 Berlin. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hat die mutmaßliche Ausspähung der Bundestagsabgeordneten Michelle Müntefering durch den türkischen Geheimdienst MIT scharf verurteilt. Er verlangt eine harte Ansage von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an Präsident Recep Tayyip Erdogan. "Ich erwarte, dass die Bundeskanzlerin klare Worte findet", sagte Oppermann am Mittwoch in Berlin.

Es sei "absolut unerträglich" und mache ihn fassungslos, mit welcher Radikalität die türkische Regierung daran arbeite, das Verhältnis zu Deutschland zu verschlechtern. "Erdogan geht weit über das hinaus, was wir akzeptieren können. Er scheint keinerlei Interesse mehr an einer Partnerschaft mit Deutschland zu haben", sagte Oppermann.

Die nordrhein-westfälische SPD-Politikerin Müntefering, die mit dem früheren Parteichef und Vizekanzler Franz Müntefering verheiratet ist, leitet die deutsch-türkische Parlamentariergruppe. Türkische Agenten stehen im Verdacht, dass sie möglicherweise in großem Umfang angebliche Anhänger der Bewegung des Predigers Fethullah Gülen in Deutschland ausspioniert haben. Erdogan macht Gülen für den gescheiterten Putschversuch in der Türkei verantwortlich. (dpa)