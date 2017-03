Fall Amri: Persönlichkeiten stärker berücksichtigen

29.03.2017 Berlin. Die Geheimdienstkontrolleure des Bundestags sehen im Zusammenhang mit dem Fall des Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri Nachbesserungsbedarf bei Abläufen im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) von Bund und Ländern. So sollte bei Beratungen in der Bund-Länder-Plattform die persönliche Bewertung eines Gefährders stärker in den Vordergrund rücken. Das geht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus einem Untersuchungsbericht des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr) hervor. Zudem solle es bei darauf folgenden Sitzung Rückmeldungen darüber geben, ob die zuvor besprochenen Vorgehensweisen Wirkung zeigten.

Das Gremium dringt in dem Zusammenhang zugleich darauf, Strafverfahren bei einer Staatsanwaltschaft zu bündeln. Dadurch könne möglicherweise ein Haftbefehl leichter erwirkt werden. Das PKGr wollte sich am Mittwochnachmittag mit dem Bericht zum Fall Amri befassen. Zunächst hatte das RBB-Inforadio Details daraus berichtet.

Der abgelehnte tunesische Asylbewerber Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gesteuert und zwölf Menschen getötet. Er war als islamistischer Gefährder eingestuft, fiel als Krimineller auf, nutzte mehrere Identitäten, und es wurde vor ihm gewarnt. Gestritten wird jetzt darum, ob Behörden Möglichkeiten versäumten, Amri rechtzeitig festzusetzen und abzuschieben. (dpa)