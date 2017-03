Fall Amri: Behördenchaos und Tunesien-Schikanen

29.03.2017 Düsseldorf. Behörden-Chaos in Deutschland und bürokratische Schikanen von tunesischer Seite haben nach Darstellung eines Experten des NRW-Innenministeriums eine schnelle Abschiebung des Gefährders Anis Amri blockiert. So habe etwa Tunesien nicht nur Fingerabdrücke, sondern auf dem Postweg versandte Original-Handabdrücke verlangt, berichtete der Abteilungsleiter für Ausländerangelegenheiten, Burkhard Schnieder, am Mittwoch als Zeuge im Amri-Untersuchungsausschuss des Düsseldorfer Landtags.

Diese Unterlagen seien zwischen zahlreichen Behörden verschickt worden. Damals habe es keinen Kerndatenbestand gegeben, auf den Sicherheits- und Ausländerbehörden sowie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gemeinsam hätten zugreifen können. "Damals gab es getrennte Welten."

Mehrfach sei von deutschen Sicherheitsbehörden geprüft worden, ob Abschiebungshaft für Amri hätte beantragt werden können. Laut damaliger Einschätzung hätten die rechtlichen Voraussetzungen und Sachbeweise aber nicht vorgelegen.

Der abgelehnte tunesische Asylbewerber Anis Amri hatte am 19. Dezember einen Lastwagen auf den Berliner Weihnachtsmarkt gesteuert und zwölf Menschen getötet. Der Untersuchungsausschuss soll mögliche Versäumnisse von Sicherheitsbehörden hinterfragen. (dpa)