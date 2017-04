FDP will Ampel-Koalition in NRW ausschließen

02.04.2017 Hamm. Die NRW-FDP will die Weichen für die Landtagswahl im Mai stellen. Beim Landesparteitag in Hamm soll eine Entscheidung zum Thema Ampel-Koalition fallen.

Sechs Wochen vor der Landtagswahl in NRW will die FDP eine Ampel-Koalition mit SPD und Grünen kategorisch ausschließen. Den Delegierten des FDP-Landesparteitages liegt heute in Hamm ein entsprechende Beschlussvorlage des Vorstands vor. "Nordrhein-Westfalen braucht einen neuen Aufbruch. Das geht nur mit einer neuen Regierung", heißt es darin. Ein echter Politikwechsel sei in einer Koalition mit SPD und Grünen zusammen nicht zu erreichen. Deshalb werde die FDP Rot-Grün nicht als dritter Partner zur Mehrheit verhelfen. Ein sozialliberales Bündnis wird dagegen in der Vorlage nicht ausgeschlossen. Rot-Grün hat Umfragen zufolge keine Mehrheit. (dpa)