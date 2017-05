FDP schließt Ampel unter Albig aus

08.05.2017 Berlin. Die FDP in Schleswig-Holstein schließt eine Ampelkoalition unter dem unterlegenen SPD-Ministerpräsidenten Torsten Albig aus. "Unter Führung von Torsten Albig ist sie wirklich ausgeschlossen", sagte Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki am Montag in Berlin. Albig sei unbeliebt und habe sich durch anmaßendes Auftreten ins Abseits gestellt. "Die Wahrscheinlichkeit von Ampel geht gegen null", sagte Kubicki darüberhinaus. Aber ausschließen wollte er so ein Bündnis von SPD, Grünen und FDP nicht.

Aus FDP-Sicht ist eine Jamaika-Koalition unter CDU-Führung mit den Grünen wahrscheinlich. Mit den Grünen habe die FDP in Schleswig-Holstein keine Probleme. Auch deutschlandweit könne so ein Bündnis ausstrahlen. Er rate, "das flexibler zu denken, als bisher", sagte Kubicki. Sonst müsse man sich darauf einstellen, dass es praktisch nur noch große Koalitionen gebe, denn Zweierbündnisse mit einer kleineren Kraft seien rechnerisch kaum noch möglich.

FDP-Chef Christian Lindner wertete den Wahlausgang als "Motivationsschub für die gesamte FDP mit Blick auf die Bundestagswahl". Als nächstes solle Rot-Grün bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl am kommenden Sonntag gekippt werden. "Unser Ziel ist es, die rot-grüne Regierung in Düsseldorf am Sonntag Kiel zu holen", sagte Lindner, der in NRW zugleich Spitzenkandidat ist. Komme es dort zu einer großen Koalition, wolle die FDP die Opposition anführen und das nicht der AfD überlassen. (dpa)