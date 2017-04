FDP-Landesparteitag schließt Ampelkoalition in NRW aus

Ein Wahlplakat mit einem Foto von Lindner (FDP) hängt an einer Laterne.

02.04.2017 Hamm. Die NRW-FDP hat die Weichen für die Landtagswahl im Mai gestellt. Sie schließt eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen aus. Auf eine Koalitionsaussage will sich die NRW-FDP aber nicht festlegen.

Sechs Wochen vor der Landtagswahl hat die NRW-FDP eine Ampel-Koalition mit SPD und Grünen kategorisch ausgeschlossen. Die Delegierten des Landesparteitages nahmen bei wenigen Gegenstimmen am Sonntag in Hamm einen entsprechenden Antrag des Parteivorstandes an. Ziel sei es, eine erneute rot-grüne Landesregierung zu verhindern, sagte der FDP-Vorsitzende Christian Lindner. Rot-Grün hat Umfragen zufolge keine Mehrheit.

Die FDP geht ohne Koalitionsaussage in den Landtagswahlkampf. "Wir verzichten auf eine Koalitionsaussage und bewahren unsere Eigenständigkeit", sagte Lindner. "Unser Ziel ist es, drittstärkste Kraft bei den Stimmen in NRW zu werden", betonte er. (dpa)