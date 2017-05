14.05.2017 Bonn. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Joachim Stamp hat bei der NRW-Landtagswahl am Sonntag in seinem Wahlkreis Bonn II 14,3 Prozent der Erststimmen geholt. Bei der Landtagswahl 2012 war er auf 9,4 Prozent gekommen. FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner hat keinen eigenen Wahlkreis. Die FDP hatte bei der Wahl ihr bestes Ergebnis in NRW seit 50 Jahren geholt.