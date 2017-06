FDP-Basis sagt "Ja" zu Schwarz-Gelb in NRW

Der Generalsekretär der FDP in Nordrhein-Westfalen Johannes Vogel.

23.06.2017 Düsseldorf. Mit großer Mehrheit haben die Parteimitglieder der nordrhein-westfälischen FDP den mit der CDU ausgehandelten Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen gebilligt. An der einwöchigen Online-Befragung nahmen 6266 der über 15 000 Mitglieder teil. Wie der Generalsekretär der NRW-FDP, Johannes Vogel, am Freitag in Düsseldorf bekanntgab, stimmten 97,2 Prozent der Teilnehmer für den Koalitionsvertrag. Ein bindender Mitgliederentscheid setzt bei der FDP voraus, dass sich mindestens ein Viertel der Mitglieder beteiligt und die Mehrheit der Abstimmenden dafür ist.

Die CDU lässt an diesem Samstag die Delegierten eines Landesparteitags in Neuss über den rund 120 Seiten starken Koalitionsvertrag abstimmen. Am Dienstag soll der CDU-Landesvorsitzende Armin Laschet zum Ministerpräsidenten gewählt werden. (dpa)