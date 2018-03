Für Frieden und Abrüstung: Ostermärsche ziehen durch NRW

31.03.2018 Duisburg. Hunderte Teilnehmer sind am Samstag in Nordrhein-Westfalen bei den traditionellen Ostermärschen gegen Krieg und für Abrüstung auf die Straßen gegangen. In Duisburg startete der dreitägige Ostermarsch Rhein-Ruhr. Auf ihre Fahnen und Plakate schrieben die Teilnehmer "Friedenspolitik statt Konfrontation" oder schlicht "Peace". So wurde das Vorgehen des türkischen Militärs gegen die Kurden in Nordsyrien kritisiert.

Der Ostermarsch Rhein-Ruhr führt die Demonstranten bis Ostermontag über Essen, Bochum und Werne nach Dortmund. Die Veranstalter erwarten bis zu 2500 Teilnehmer - deutlich weniger als auf dem Höhepunkt der Bewegung zu Beginn der 1980er Jahre. Am Karfreitag hatte es bereits einen Protestmarsch in Gronau gegeben, dem Standort der einzigen kommerziellen Urananreicherungsanlage in Deutschland. (dpa)