Experte: "Krallen zeigen, um Unterschiede zu verdeutlichen"

03.05.2017 Düsseldorf. Das teils hitzige Fernsehduell zwischen NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und ihrem CDU-Herausforderer Armin Laschet hat nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Klaus Schubert alle Chancen für eine große Koalition offen gelassen. "Im Kern ist bei der Debatte nichts auf den Tisch gekommen, was die beiden Spitzenkandidaten in Koalitionsgesprächen nicht überwinden können", sagte der Experte von der Universität Münster der Deutschen Presse-Agentur.

Wegen der starken Gemeinsamkeiten in den Ansichten der beiden Kandidaten sei das Duell am Dienstagabend in einigen Phasen auch aggressiver geführt worden als dies vielleicht inhaltlich nötig gewesen wäre: "Da muss man Krallen zeigen und dem Wähler deutlich machen, wo es bei all den Übereinstimmungen auch Unterschiede gibt", erklärte Schubert. "Wähler erwarten von ihren Kandidaten diese Bissigkeit und Trennschärfe. Das dürfen CDU und SPD nicht den Rechten und Linken überlassen."

Neue Instrumente wie Faktenchecks seien zudem für TV-Duelle enorm hilfreich: "Die Diskussionen werden anders geführt, wenn so ein Faktencheck am folgenden Tag droht." Die Politiker bereiteten sich besser auf ihre Auftritte vor. "Da behaupten sie nicht mehr einfach etwas oder formulieren ins Blaue hinein", sagte Schubert nach der einstündigen WDR-Debatte zwischen den beiden Spitzenkandidaten weiter. Mit besser recherchierten Fakten könnten Politiker Zusammenhänge deutlicher machen und überzeugender auftreten. (dpa)