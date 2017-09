Ex-Verfassungsschützer wegen versuchten Verrats vor Gericht

02.09.2017 Düsseldorf. Eigentlich sollte er als Verfassungsschutz-Mann die islamistische Szene beobachten. Nun steht der 52-Jährige wegen des versuchten Verrats von Dienstgeheimnissen - ausgerechnet an Islamisten - in Düsseldorf vor Gericht.

Ein ehemaliger Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz muss sich vom kommenden Dienstag an in Düsseldorf vor dem Landgericht verantworten. Er soll versucht haben, Dienstgeheimnisse an Islamisten zu verraten - war dabei aber an einen verdeckten Ermittler geraten. Das Landgericht hat für den Fall zunächst fünf Verhandlungstage angesetzt.

Deutlich weitergehenden Vorwürfen der Ermittler hat die Justiz inzwischen einen Riegel vorgeschoben und diese nicht zur Verhandlung zugelassen. Während die Behörden nach der Verhaftung des Mannes mitgeteilt hatten, dieser habe sich unbemerkt islamistisch radikalisiert, sehen die Gerichte dafür keine ausreichenden Anhaltspunkte. Der Fall des vermeintlich ersten Islamisten in den Reihen des Geheimdienstes hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt.

"Unser Mandant wird sich zur Sache einlassen und aussagen", kündigte Verteidiger Hendrik Rente auf dpa-Anfrage an. Den versuchten Geheimnisverrat habe er bereits eingeräumt. Ein schlüssiges Motiv dafür, etwa Übereifer beim Versuch, Zugang zur Islamisten-Szene zu bekommen, gebe es aber nicht, sagte der Rechtsanwalt. Der Angeklagte war im April 2016 eingestellt und am 16. November 2016 festgenommen worden. (dpa)