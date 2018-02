Ex-Gesundheitsministerin Steffens wechselt zur TK

05.02.2018 Düsseldorf. Die frühere nordrhein-westfälische Gesundheitsministerin Barbara Steffens (Grüne) erhält einen Spitzenposten in der Gesundheitswirtschaft. Die 56 Jahre alte Landtagsabgeordnete übernimmt zum 1. Juli die Leitung der Techniker Krankenkasse (TK) in NRW, wie die TK am Montag bekanntgab. Die Landtagsfraktion der Grünen in Düsseldorf konnte zunächst keine Angaben machen, wie lange Steffens ihr Mandat behalten will.

Das Ministergesetz des Landes sieht für ehemalige Minister eine einjährige Karenzzeit für einen Wechsel in die Wirtschaft vor, um Interessenkonflikten vorzubeugen. Damit ist der Stichtag für alle ehemaligen Minister der abgewählten rot-grünen Landesregierung der 1. Juli 2018.

Steffens war seit 2010 Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter. Die Mutter zweier Kinder ist seit 1989 Grüne und war von 1994 bis 2000 Landesvorsitzende der Partei in NRW.

Künftig wird die einstige biologisch-technische Assistentin bei der TK unter anderem die Vertragsbeziehungen zu den Kassen- und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen, Krankenhäusern, Pflegediensten und Hospizen verantworten. Die TK lobte sie in einer Mitteilung als "eine ausgewiesene Expertin und Führungspersönlichkeit". Die TK ist nach eigenen Angaben mit über 10 Millionen Versicherten - davon fast 2,5 Millionen in NRW - die größte gesetzliche Krankenkasse in Deutschland. (dpa)