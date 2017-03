Ex-CDU Politiker Bietmann weist Untreuevorwurf zurück

24.03.2017 Köln. Der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Rolf Bietmann hat am Freitag den gegen ihn erhobenen Vorwurf der Untreue zurückgewiesen. In dem Verfahren vor dem Landgericht Köln geht es um Berater-Honorare der Sparkasse KölnBonn aus den Jahren 2004 und 2005 in Höhe von 1,6 Millionen Euro. Bietmann habe dafür keine Gegenleistung erbracht, lautet die Anklage. Der 62-Jährige bestritt alle Vorwürfe und hielt der Staatsanwaltschaft eine "fehlerhafte juristische Würdigung" vor. Das Bekanntwerden der Affäre 2009 hatte ihn seine erneute Bundestagskandidatur gekostet.