Evangelische Kirche will Dialog mit Muslimen vertiefen

12.01.2018 Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Evangelische Kirche im Rheinland will den Dialog mit Muslimen vertiefen. Daran werde auch in schwierigen Situationen festgehalten, beschloss die Synode der zweitgrößten Landeskirche am Freitag in Bad Neuenahr-Ahrweiler nach langer Debatte. Der christlich-muslimische Dialog ziele "auf das gegenseitige Kennenlernen, das gemeinsame Handeln, das Aushalten von Differenzen sowie eine vertiefte Wahrnehmung der je eigenen Tradition", erklärte die Landeskirche. Im Gebiet der rheinischen evangelischen Kirche leben über 2,54 Millionen Protestanten. Das Gebiet erstreckt sich über Teile der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen.