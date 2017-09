Erzbistum legt Abschlussbericht zu Missbrauch vor

13.09.2017 Köln. In einem katholischen Internat in der Eifel haben einige Schüler immer wieder sexuellen Missbrauch und Gewalt durch kirchliche Mitarbeiter erlebt. Das Erzbistum Köln hat die Taten mit Unterstützung der Opfer wissenschaftlich aufgearbeitet.

Das Erzbistum Köln stellt heute den Abschlussbericht zu einem wissenschaftlichen Projekt über Missbrauchsfälle am Collegium Josephinum in Bad Münstereifel vor. Ein Zwischenstand hatte bereits ergeben, dass Jungen in dem katholischen Internat bis in die 1970er Jahre hinein sexuellen Missbrauch und Gewalt erlebt hatten. Vor zwei Jahren hatte das Erzbistum auf Initiative ehemaliger Schüler ein wissenschaftliches Projekt zur Aufarbeitung der Taten gestartet. Kardinal Rainer Maria Woelki bat damals die Missbrauchsopfer um Entschuldigung "für das, was ihnen von kirchlichen Mitarbeitern angetan wurde". Das Erzbistum hatte das Internat 1997 im Zuge von Sparmaßnahmen geschlossen.

Eine ebenfalls für diesen Mittwoch geplante Informationsveranstaltung über den Missbrauch wurde nach Drohanrufen abgesagt. Um zu verhindern, dass Betroffene und Gegner der Aufarbeitungsstudie aufeinander träfen, habe man sich für eine Absage entschieden, sagte ein Sprecher des Erzbistums. (dpa)