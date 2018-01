Erstklässler in Duisburg: Ein Jahr kostenlos im Sportverein

22.01.2018 Duisburg. Mit einer kostenlosen Schnuppermitgliedschaft für ein Jahr sollen in Duisburg Erstklässler für den Vereinssport begeistert werden. Stadt und Stadtsportbund wollen dazu an alle 4000 Kinder, die nach den Sommerferien eingeschult werden, Sportgutscheine im Wert von jeweils 50 Euro verteilen. Möglichst viele Grundschulkinder sollten von dem hervorragenden Sport- und Vereinsangebot profitieren, erklärte Oberbürgermeister Sören Link (SPD) am Montag. "Zur Bildung gehören Schreiben und Lesen, aber auch Teamgeist und Ausdauer." Ein Schwerpunkt liege auf der Integration von sozial benachteiligten Kindern mit und ohne Migrationshintergrund sowie Kindern aus Flüchtlingsfamilien. Die Gutscheine werden von einem Geldinstitut, einem Immobilienunternehmen und einer Krankenkasse gesponsert.