Erste Kabinettssitzung von Schwarz-Gelb in Münster

28.06.2017 Münster/Düsseldorf. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) lädt das neue Landeskabinett zur ersten Sitzung nach Münster. Nach einem Bericht der "Westfälischen Nachrichten" (Mittwoch) treffen sich die CDU- und FDP-Minister dazu am kommenden Dienstag im historischen Rathaus der Stadt. Wer dann zum Kabinett gehört, will der neue Regierungschef am Donnerstag mitteilen. Laschet hatte bei einem Wahlkampfauftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Oelde angekündigt, die erste Kabinettssitzung in Westfalen abzuhalten, um seine Wertschätzung für die Region auszudrücken.