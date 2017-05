Eröffnung der Zentralen Flüchtlingsaufnahme 2017 angestrebt

26.05.2017 Düsseldorf. Die Eröffnung der Zentralen Flüchtlingsaufnahme für NRW in Bochum verschiebt sich weiter. Eine endgültige Festlegung sei derzeit seriös nicht möglich, antwortete die Landesregierung in Düsseldorf auf eine Anfrage der CDU. Eine Inbetriebnahme sei aber noch für 2017 angestrebt. Als Ursachen für die Verzögerung nannte das Land einen höheren Sanierungsbedarf als geplant und mangelnde Firmenangebote.

Das Land wollte das neue Aufnahmesystem in Bochum ursprünglich Mitte 2016 in Betrieb nehmen. Dort sollen alle Asylbewerber registriert, medizinisch voruntersucht und anschließend den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes oder anderen Bundesländern zugewiesen werden. Die Einrichtung werde die Funktion eines Drehkreuzes haben und im 24-Stunden-Betrieb laufen, heißt es beim Land. Bislang steuern Flüchtlinge im ersten Schritt einer der rund zehn Erstaufnahmen des Landes an. Pro Woche kommen derzeit mehr als 1000 Flüchtlinge nach NRW. (dpa)