Entsorger streiken in Essen: Sonntag Verhandlung in Potsdam

12.04.2018 Essen. In Essen wurden am Donnerstag wegen des Tarifstreits im öffentlichen Dienst keine Mülltonnen abgeholt - die Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe streikten. Ansonsten seien NRW-weit keine größeren Aktionen geplant, sagte ein Verdi-Sprecher. Am Freitag wollten die Mitarbeiter der Bochum-Gelsenkirchener Nahverkehrsbetriebes Bogestra ihre Arbeit niederlegen. Busse und Bahnen in Bochum und Gelsenkirchen stehen damit still. Bundesweit beginnt die dritte Verhandlungsrunde an diesem Sonntag in Potsdam.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern im Tarifstreit mit Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Geld für die insgesamt 2,3 Millionen Beschäftigten, mindestens aber 200 Euro monatlich zusätzlich. (dpa)