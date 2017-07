Energiesparen als Schulkurs mit Note: Projekt an Schule

11.07.2017 Essen. Energiesparen als Schulkurs, der in die Abiturnote eingeht: Ein entsprechendes Pilotprojekt hat das Essener Gymnasium Überruhr am Dienstag begonnen. 22 Schüler sollen dabei zusammen mit ihren Lehrern nach Wegen suchen, den Energieverbrauch ihrer Schule zu verringern. Der Energiedienstleister Ista stattet die Schule mit digitaler Messtechnik und einem großformatigen Bildschirm zum Ablesen des Verbrauchs in den verschiedenen Gebäudeteilen aus. Das Projekt ist Teil des städtischen Programms in Essen zum Jahr der Grünen Hauptstadt Europas und laut Veranstalter in der Form bundesweit einmalig.