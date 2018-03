Elternverband: Zu wenig Gesamtschulen in NRW

13.03.2018 Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen gibt es nach Auffassung der Landeselternschaft der integrierten Schulen viel zu wenig Gesamtschulen. Derzeit müssten Gesamtschulen fast überall im Land Anmeldungen abweisen, kritisiert der Elternverein in einem Brandbrief an Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP).

In der Praxis werde der Zugang der Schüler zu der von ihnen gewählten Schulform vielerorts verwehrt. Besonders dramatisch sei die Lage in Köln: Dort müssten dieses Jahr rund 1000 an Gesamtschulen abgewiesene Kinder nach einer anderen Schulform suchen.

Die Ministerin habe den Brief erhalten und werde selbstverständlich darauf antworten, sagte ein Sprecher des Schulministeriums am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Inhaltlich wollte das Haus noch keine Stellung beziehen. (dpa)