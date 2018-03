Elektronische Gesundheitskarte: Feldtest startet

14.03.2018 Dortmund. Die Erweiterung der elektronischen Gesundheitskarte um medizinische Notfalldaten und Medikationspläne soll in Westfalen-Lippe für ganz Deutschland getestet werden. Der Test solle ab Herbst 2018 beginnen und acht Wochen dauern, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe am Mittwoch in Dortmund mit. Damit könnte die elektronische Gesundheitskarte nach langer Verzögerung und hohen Kosten tatsächlich demnächst in der ursprünglich geplanten Form an den Start gehen.

Auf den Karten sollten dann nicht nur die Stammdaten der Versicherten, sondern Informationen zur medizinischen Vorgeschichte von Patienten gespeichert werden - wie etwa chronische Krankheiten, Allergien und Unverträglichkeiten. Außerdem sollen Medikationspläne von Patienten ablesbar sein, die dauerhaft mehr als drei Medikamente einnehmen. Beides könnte im Ernstfall Leben retten.

"Das sind wichtige medizinische Anwendungen, von denen der Patient unmittelbar profitiert", sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Die Einführung der Gesundheitskarte war ursprünglich bereits für Anfang 2006 vorgesehen. Technische Schwierigkeiten, Debatten um den Datenschutz und eine zeitweise Verweigerung der Ärzteschaft hatten das Projekt immer wieder verzögert. (dpa)