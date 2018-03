Hintergrund für Brandsätze?

12.03.2018 Düsseldorf. Nach einer Spontandemonstration am Düsseldorfer Flughafen gegen die türkische Offensive auf die nordsyrische Kurdenhochburg Afrin ist die NRW-Polizei auf mögliche weitere Versammlungen in den kommenden Tagen vorbereitet. "Die Einsatzbereitschaft der Polizei ist erhöht", sagte eine Sprecherin des nordrhein-westfälischen Innenministeriums am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. Die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern arbeiteten eng zusammen, schätzten die Lage immer wieder aktuell ein und passten ihre Maßnahmen dementsprechend auch an.

Am Flughafen Düsseldorf kam es am Sonntag zu Auseinandersetzungen. Es gab Verletzte, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zur Verletztenzahl machte sie zunächst keine Angaben. Bis zu 400 Demonstranten hielten sich demnach zeitweise im Flughafen auf, bis die Polizei sie am Nachmittag aus dem Gebäude drängte. Die Bundespolizei sprach zunächst von einer Auseinandersetzung zwischen mutmaßlich Kurden und Türken; die Landespolizei teilte später mit, es habe sich vorrangig um eine Auseinandersetzung zwischen Kurden und Polizisten gehandelt. Laut Airport ist der Luftverkehr nicht beeinträchtigt worden. (dpa)