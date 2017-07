"Ehe für alle" im Bundesrat: CDU und FDP in NRW uneinig

06.07.2017 Düsseldorf. Am Freitag wird das Gesetz zur Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare wohl den Bundesrat passieren. Die in NRW frisch vermählte Koalitionsregierung aus CDU und FDP ist in der Frage uneinig.

Nach dem positiven Bundestagsvotum wird das Gesetz zur Öffnung der Ehe für alle voraussichtlich an diesem Freitag den Bundesrat problemlos und ohne Abstimmung passieren. Aus dem Bundesrat hieß es am Donnerstag, es liege bisher kein Antrag aus einem der 16 Bundesländer auf ein Anrufen des Vermittlungsausschusses vor. Zuvor hatte es einen politischen Schlagabtausch in Nordrhein-Westfalen über die Frage gegeben, in der sich die neuen Koalitionspartner CDU und FDP nicht einig sind.

FDP-Bundes- und Landesparteichef Christian Lindner schrieb auf Twitter: "Schade, dass NRW sich im Bundesrat bei #ehefueralle enthalten muss." Die NRW-FDP sei dafür, Ministerpräsident Armin Laschet und seine CDU aber dagegen. Grünen-Fraktionschef Arndt Klocke twitterte daraufhin, dass die Koalition in NRW der Ehe für Homosexuelle ihre Zustimmung verweigern wolle, passe nicht zum angekündigten "modernen Aufbruch". Die SPD-Fraktion nannte es in einer Mitteilung einen "Schlag ins Gesicht" vieler Bürger, sollte sich die NRW-Regierung in der Länderkammer enthalten.

Tatsächlich werde es aber in diesem Fall bei dem sogenannten Einspruchsgesetz aller Voraussicht nach nicht zu einer Abstimmung kommen, stellte der Bundesrat klar. Es handele sich nicht um ein zustimmungspflichtiges Gesetz - nur, wenn ein Antrag für den Vermittlungsausschuss gestellt werde, müsste darüber abgestimmt werden. Der Bundestag hatte vor einer Woche mit einer breiten Mehrheit von SPD, Linken und Grünen sowie einem knappen Viertel der CDU/CSU-Fraktion die völlige rechtliche Gleichstellung von Lesben und Schwulen beschlossen.

Rechtsexperten sind allerdings unterschiedlicher Auffassung, ob für die Öffnung der Ehe für alle eine Grundgesetzänderung nötig gewesen wäre. Abgeordnete der Union und die bayerische Staatsregierung prüfen eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. (dpa)