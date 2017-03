Drei Polizisten bei Protesten gegen AfD verletzt

01.03.2017 Herford. Bei Protesten gegen eine Landtagswahlveranstaltung der AfD in Herford sind drei Polizisten verletzt worden. Etwa 20 Demonstranten aus der linksautonomen Szene hätten sich am Dienstagabend in einem Treppenhaus festgekettet und den Zugang zu der Veranstaltung blockiert, teilte die Polizei mit. Nach vergeblichen Schlichtungsversuchen hätten die Beamten die unerlaubte Aktion, die von massiven Sprechchören gegen die Partei begleitet worden sei, aufgelöst.

Dabei mussten einige Demonstranten aus dem Treppenhaus getragen werden. Andere wehrten sich - ein Polizist habe eine Bisswunde davongetragen, zwei erlitten nach Angaben eines Sprechers Prellungen durch Schläge. Gegen die Demonstranten würden Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch, Nötigung und Widerstand gegen Polizeibeamte eingeleitet.

Eine regulär angemeldete Gegendemonstration zu der AfD-Veranstaltung verlief zuvor friedlich. An ihr nahmen den Angaben zufolge mehr als 150 Menschen teil. (dpa)