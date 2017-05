Drei Jahre Haft für IS-Dolmetscher gefordert

18.05.2017 Düsseldorf. Vom Kinderzimmer in Duisburg aus soll er als Übersetzer und Lektor Propagandaarbeit für den Islamischen Staat geleistet haben. Nun soll das Urteil verkündet werden.

Für einen jungen Übersetzer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die Bundesanwaltschaft drei Jahre Jugendhaft gefordert. Der 19-jährige Gymnasiast aus Duisburg hatte am Düsseldorfer Oberlandesgericht ein Teilgeständnis abgelegt. Seine Verteidigung beantragte eineinhalb Jahre Haft auf Bewährung. Das sagte ein Gerichtssprecher am Donnerstag. Das Urteil soll an diesem Freitag verkündet werden.

Die Vorwürfe der Bundesanwaltschaft seien zutreffend, hatte der Duisburger beim Prozessauftakt erklärt. Zu seinen unmittelbaren Kontakten in die islamistische Szene wollte er sich allerdings nicht äußern und keine Namen nennen.

Er ist wegen Unterstützung der Terrormiliz Islamischer Staat angeklagt und war am 14. Juli 2016 festgenommen worden. Für die Propagandaarbeit des IS soll er neun Texte ins Deutsche und Englische übersetzt oder auf Fehler kontrolliert haben. Einige Texte sollen im Internet im IS-Propagandamagazin "Dabiq" veröffentlicht worden sein.

Der Bundesgerichtshof hatte dem Angeklagten eine radikal-islamische Einstellung attestiert. Außerdem habe er versucht, über die Türkei nach Syrien zu gelangen.