Bonn. Nach der NRW-Landtagswahl dürften viele Konstellationen möglich sein. Doch vor dem Urnengang am Sonntag feiert die „Ausschließeritis“ von Koalitonspartnern ein kaum noch für möglich gehaltenes Comeback.

Ausschließeritis – laut Duden gibt es das Wort im deutschen Sprachgebrauch gar nicht, und außerdem hatten sich die Parteien in jüngster Zeit vorgenommen, möglichst wenige Koalitionskombinationen auszuschließen, weil man doch unter demokratischen Parteien stets miteinander sprechen müsse. Doch kurz vor der Landtagswahl feiert die „Ausschließeritis“ ein kaum noch für möglich gehaltenes Comeback. Sprich: Unter dem Eindruck diverser Umfrageergebnisse wollen die Parteien klare Kante zeigen und den Wählern sagen, was sie nicht wollen. Doch werden sie sich nach dem Wahlsonntag noch daran erinnern?

Wie sich Politiker winden können, hat im vergangenen Jahr der rheinland-pfälzische FDP-Landesvorsitzende Volker Wissing gezeigt. Auf die Frage unserer Zeitung „Stehen Sie auch als Partner für Rot-Grün oder Schwarz-Grün bereit?“ antwortete er vor der Wahl: „Ich halte eine Unterstützung der rot-grünen Politik in Rheinland-Pfalz für ausgeschlossen.“

Für den Leser musste klar sein: Eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP kommt für Wissing nicht infrage. Doch nach der Wahl sah alles plötzlich ganz anders aus. Denn Wissing ging bereitwillig auf das Angebot von Rot-Grün zu Verhandlungen ein. Und nach wenigen Wochen stand das Dreierbündnis. Wissings Argument: Die FDP habe in den Koalitionsverhandlungen so viele Forderungen durchbekommen, dass die liberale Handschrift erkennbar und die FDP kein Anhängsel von Rot-Grün sei. Merke: Wenn Du es richtig verkaufst, kannst Du auch das Gegenteil von dem tun, was Du vor der Wahl gesagt hast.

Und wie sieht es derzeit in Nordrhein-Westfalen aus?

SPD: Wann immer Hannelore Kraft ein Interview gab, dieser Satz fehlte eigentlich nie: Die Linke sei nicht regierungswillig und nicht regierungsfähig, sagte die Regierungschefin stets. Im WDR präzisierte sie nun ihre Aussage: „Mit mir als Ministerpräsidentin, das sage ich klar, wird es keine Regierung mit Beteiligung der Linken geben.“ Am liebsten würde sie mit Rot-Grün weitermachen. Rot-Gelb, eine Ampel oder eine große Koalition kämen aber auch infrage.

CDU: Koalitionen mit Linken und AfD schloss Spitzenkandidat Armin Laschet aus. Schwarz-Gelb, Schwarz-Grün oder auch eine große Koalition wären aus Sicht der CDU genauso möglich wie ein Jamaika-Bündnis.

FDP: Schwarz-Gelb wäre ihm am liebsten, sagt Parteichef Christian Lindner. Auch Jamaika schließt er nicht aus. Für Rot-Gelb fehle ihm die Fantasie. Eine Absage ist das aber nicht. Und die Ampel? Die FDP wolle Rot-Grün nicht zu einer Mehrheit verhelfen, heißt es ähnlich wie bei Wissing. Bei einem Parteitag haben die Liberalen dieses Bündnis ausgeschlossen.

Grüne: Weiter mit Rot-Grün, das wäre die Idealvorstellung der Partei, doch die dürfte an der fehlenden Mehrheit scheitern. Auch die Ampel käme für die Partei infrage, eine Jamaika-Koalition haben die Grünen offiziell ausgeschlossen.

Fazit: Sollten die Partei auch nach der Wahl noch das vertreten, was sie vor der Wahl ausgeschlossen haben, dann kommen eigentlich nur noch eine große Koalition, unter welcher Führung auch immer, sowie – wenn es arithmetisch passt – Zweierbündnisse von CDU und FDP oder unter Umständen auch SPD und FDP infrage. Diese beiden Konstellationen wären am ehesten möglich, wenn AfD und/oder die Linke nicht ins Parlament kämen.