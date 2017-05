47% sind für das Abitur nach 13 Jahren

Das Abitur nach 12 Jahren erfreut sich in NRW keiner großen Beliebtheit, die meisten wünschen sich eine Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren.

Köln. Das sogenannte Turbo-Abi nach 12 anstelle von 13 Jahren steht bereits seit seiner Einführung in der Kritik. Auch die Bürger NRWs wünschen sich mehrheitliche eine Rückkehr zum alten G9.

11.05.2017

Gerade einmal neun Prozent der Nordrheinwestfalen befürworten das Abitur nach 12 Jahren, wogegen 47 Prozent der Meinung sind, dass Schüler das Abitur erst nach 13 Jahren ablegen sollten. Das ergab eine im Auftrag des WDR erstellte Umfrage am Donnerstag.

Insgesamt 39 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus, dass Schüler und Eltern die Möglichkeit haben sollten, zwischen einem Abitur nach 12 und 13 Jahren zu wählen. Dieser Wert ging laut WDR im Vergleich zur letzten Umfrage um drei Prozentpunkte leicht zurück.

In NRW steht das Abitur nach zwölf Jahren wie in ganz Deutschland seit seiner Einführung 2005 in der Kritik. Gegner bemängeln eine Überforderung der Schüler durch die Verkürzung der gymnasialen Oberstufe.

Mehr als drei Viertel (78 Prozent) der Befragten stimmten der Aussage zu, dass Kinder heute mehr Stress im Alltag hätten als früher. Noch deutlicher (87 Prozent) fiel die Meinung unter Eltern von Schulkindern aus. Nur drei Prozent sagten, dass Kinder heute weniger Stress hätten. Insgesamt 13 Prozent waren der Umfrage von Infratest Dimap zufolge der Meinung, dass sich nicht viel verändert habe.