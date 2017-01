NPD-Verbotsverfahren

17.01.2017 Düsseldorf. NRW-Innenminister Ralf Jäger bedauert das Karlsruher Urteil. Bei Wahlen erreicht die Partei oft weniger als ein Prozent.

NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) hat sich stets für ein NPD-Verbot starkgemacht mit der Begründung, der Rechtsstaat müsse konsequent gegen „Verfassungsfeinde, Hetzer und Scharfmacher der NPD“ vorgehen. Mit „Bedauern“ nahm der Minister daher das Karlsruher Urteil zur Kenntnis. Die Verfassungsfeindlichkeit dieser Partei sei zwar durch den Urteilsspruch bestätigt worden. Die Richter trauten es der geschwächten Partei aber nicht zu, ihre Ideologie in die Tat umzusetzen, so Jäger. Die politische Landschaft habe sich seit dem Prozessbeginn stark verändert.

Der Innenminister machte aus seiner Enttäuschung ob des Richterspruchs keinen Hehl. „Leider erhält die NPD für ihren aggressiven Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Ordnung weiter Steuergelder.“ Der Verfassungsschutz werde die Entwicklung dieser Partei weiter beobachten.

„Die NPD bleibt rechtsextrem, menschenverachtend und verfassungsfeindlich“, sagte die Innenexpertin der grünen Landtagsfraktion, Verena Schäffer. Die NPD sei zwar „finanziell wie personell marginalisiert“, ihre Ideologie bleibe aber gefährlich. Die Piraten im Landtag sprachen von einem „guten Urteil für die Demokratie“. Die NPD müsse politisch, nicht juristisch bekämpft werden.

Ein Blick auf die Wahlergebnisse zeigt: Die NPD ist in NRW tatsächlich praktisch bedeutungslos. Nur einmal erreichte sie bei einer Landtagswahl ein Ergebnis über ein Prozent (1970: 1,1 Prozent). Bei der Wahl 2012 holte die Partei rund 40 000 Zweitstimmen und damit 0,5 Prozent der Stimmen.

Auch in der Kommunalpolitik liegt die NPD meist unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle. Sie verfügt über kaum mehr als ein Dutzend Mandate in Räten und Bezirksvertretungen, unter anderem in Dortmund, Duisburg und Bochum. In Dortmund kam die NPD bei der Kommunalwahl 2014 auf 0,9 Prozent und die Neonazi-Partei „Die Rechte“ auf ein Prozent der Stimmen. Laut dem Verfassungsschutzbericht des Landes fällt die NPD mit ihren rund 600 Mitgliedern in NRW vor allem durch Fremdenfeindlichkeit und Rassismus auf. „Aggressiv-kämpferisch“ gehe sie vor und pflege Kontakte zur Neonazi-Szene sowie zu Hooligans. Sie hetze gegen Flüchtlinge, Migranten, Muslime und Juden und pflege eine „inhaltliche Wesensverwandtschaft“ mit dem Nationalsozialismus. Außenwirkung erreiche sie damit nicht. (Matthias Korfmann)