Kommentar zur Sicherheit in Köln

28.12.2016 Düsseldorf. Selten dürfte ein öffentlicher Ort an Silvester so geschützt worden sein, wie es nun für die Kölner Innenstadt geplant ist. Unbeschwert feiern können die Bürger trotzdem nicht. Der blutige Anschlag von Berlin hat uns gerade erst vor Augen geführt, wie verletzbar wir sind.

Unentschuldbare Fehler haben die Sicherheitsbehörden letztes Jahr in der Kölner Silvesternacht gemacht. Es waren zu wenige Polizisten vor Ort und die, die da waren, griffen nicht beherzt ein, als Frauen massiv belästigt wurden. Weil die Fehler so groß waren und noch dazu die ganze Welt auf die Ereignisse in Köln sah, soll und muss diesmal alles anders sein. Selten dürfte ein öffentlicher Ort an Silvester so geschützt worden sein, wie es nun für die Kölner Innenstadt geplant ist.

Gehen wir ruhig davon aus, dass in diesem Jahr tatsächlich alles „Menschenmögliche“ für die Sicherheit der Feiernden in Köln und in anderen NRW-Städten getan wird. Polizei und Stadtverwaltungen haben ihre „Hausaufgaben“ diesmal gemacht. Werden die Bürger also wieder unbeschwert feiern können? Leider ist das nicht so. Der blutige Anschlag von Berlin hat uns gerade erst vor Augen geführt, wie verletzbar wir sind.

Ein großes Polizeiaufgebot kann Menschen vor einem wütenden Mob beschützen, aber nur bedingt vor Terroristen. Diese Angst ist tief in den Köpfen, sie feiert sozusagen mit.

Das Unbeschwerte vergangener Jahre ist verflogen, und das wird auch noch lange nach dieser Silvesternacht so sein.

Dennoch: Es tut gut, zu feiern und auf die Straße zu gehen, sogar in diesen Tagen. Und wenn es nur aus Trotz ist, weil man denkt: „Jetzt erst recht.“ Vielleicht sagen wir auch diesmal nicht so gedankenlos wie sonst „Frohes neues Jahr“, sondern wünschen es aus Überzeugung. Schwierige Zeiten können zusammenschweißen. (Matthias Korfmann)