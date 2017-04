Deutsche mit schwedischem Preis für Kinderrechte geehrt

26.04.2017 Stockholm. Die Deutsche Rosi Gollmann (90), Gründerin der Andheri-Hilfe Bonn, ist in Schweden mit dem "World Children's Prize" für Kinderrechte ausgezeichnet worden. Sie habe über 50 Jahre lang für das Recht aller Kinder auf ein würdiges Leben gekämpft, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. "Rosi Gollmann hat sich unter anderem für die allerärmsten und schwächsten Kinder in Indien und Bangladesch eingesetzt." Das Preisgeld von 700 000 schwedischen Kronen (rund 72 000 Euro) teilt sich Gollmann mit zwei anderen Preisträgern. Über die Geehrten hatten nach Angaben der Preisstiftung mehr als zwei Millionen Kinder weltweit abgestimmt. Frühere Preisträger sind etwa Nelson Mandela und Malala Yousafzai. Schirmherrin der Auszeichnung ist die schwedische Königin Silvia.