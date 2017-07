Debatte und Demonstration: Schulpolitik beschäftigt Landtag

12.07.2017 Düsseldorf. Der nordrhein-westfälische Landtag läutet heute die letzten beiden Plenartage vor der Sommerpause ein. Schwerpunkte am Mittwoch sind die Bildungspolitik, Mieterrechte und die Bevorzugung von Beamtinnen bei Beförderungen im öffentlichen Dienst. Letztere will die neue schwarz-gelbe Landesregierung schleunigst beenden. Dazu bringen die Koalitionsfraktionen einen gemeinsamen Gesetzentwurf in den Landtag ein. Außerdem wollen CDU und FDP die Förderschulen für behinderte Kinder vor der Schließung bewahren.

Um Schulpolitik wird es auch vor dem Landtag gehen: Die freie Wohlfahrtspflege will für eine bessere Finanzierung der Offenen Ganztagsschulen demonstrieren. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 2000 Teilnehmern. (dpa)